Çocuk sağlığı masaya yatırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimler ile toplantı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Murat Koyuncu yönetiminde yapılan toplantıya katılan çocuk hekimleri, çalıştıkları birimlerdeki işleyiş ve yoğunluk hakkında bilgiler verdi. Çalışma esnasında yaşadıkları sorunları da dile getiren hekimlerin istek ve önerileri de dinlenerek sorunların çözümü, daha kaliteli hizmet sunumu, hasta ve personel memnuniyeti için neler yapılabileceği konusunda fikir alış verişinde bulunuldu. Başkan Koyuncu'ya yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit’de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.