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Bu liselerden mezun olanlar yüzde 90 iş sahibi oluyor Organize Sanayi Bölgesi Okulları Platformu Başkanı Önder Artuk: “Öğrenciler liseden sonra ara eleman değil aranan eleman oluyorlar”

İHA

Bu liselerden mezun olanlar yüzde 90 iş sahibi oluyor Organize Sanayi Bölgesi Okulları Platformu Başkanı Önder Artuk: “Öğrenciler liseden sonra ara eleman değil aranan eleman oluyorlar”

Organize Sanayi Bölgeleri’nde kurulan ve 2012 yılından bu yana devlet tarafından ciddi anlamda desteklenen meslek liselerine ilgi her geçen gün artıyor. Organize Sanayi Bölgesi Okulları Platformu (OSEP) Başkanı Önder Artuk, OSB meslek okullarından mezun olan öğrencilerin yüzde 90’ının işe yerleştirildiğini belirterek bu öğrencilerin ara eleman değil aranan eleman olduğunu kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın da büyük bir titizlikle üzerinde durduğu meslek okullarının kalitesinin arttırılması noktasında Organize Sanayi Bölgelerine kurulan okullara ilgi bir hayli arttı. Bu okullarda öğrenciler devlet destekli özel eğitim kalitesinde eğitim alırken hem Anadolu Lisesi hem de meslek lisesi derslerini aynı anda görüyorlar. OSB meslek okullarından eğitim gören öğrenciler hem üniversite hayatında hem de iş hayatında büyük bir ayrıcalık kazanırken, bu okulların işleyişi hakkında Organize Sanayi Bölgesi Okulları Platformu (OSEP) Başkanı Önder Artuk, İHA’ya konuştu.
Organize Sanayi Bölgeleri’nde 2012 yılından itibaren açılan okullara devletin büyük bir destek verdiğini aktaran Artuk, “Yeni bakanımızın da zaten mesleki eğitime vermiş olduğu destekten dolayı bu artarak devam ediyor. Mesleki eğitim aslında ülkemizin değil dünyanın bir gerçeği. Eğer bir ülkede sanayi gelişecekse ve belirli bir seviyeye ulaşmak istiyorsak mutlaka teknik eleman ihtiyacımız var. O yüzden meslek liselerinin çok büyük bir önemi var. 2012 yılından beri Organize Sanayi Bölgeleri’nde desteklenen bu okullar sayesinde meslek liselerine olan bakış açısı büyük nebzede değişti. Eskiden daha ters bakılan meslek liselerine şuan ilgi çok arttı. Şuan Organize Sanayi Bölgesi Okulları Eğitim Platformumuz var (OSEP) benimde başkanlığını yürüttüğüm. Okullardaki arkadaşlarımızla görüştüğümüzde yüzde yüze yakın doluluk oranları var. Tabi ki insanlar en kıymetli varlıklarını neden bu okula yolluyorlar? Çünkü bizim okullara geldiğinde öğrencilerimiz hem bir Anadolu Lisesi eğitimi alıyorlar, hem de bir mesleki eğitim alıyorlar” dedi.

“Çift altın bilezikle mezun oluyorlar”
OSM meslek okullarından mezun olan öğrencilerin Mühendislik Fakülte’sinde hocaların göz bebeği olduğunu kaydeden Artuk, “Çocuklarımız liseden mezun olduğunda çift altın bilezikle mezun oluyorlar. Bizim çocuğumuz okuldan mezun olduğunda eğer ki akademik eğitimine devam etmek isterse, mühendis olmak isterse çok büyük avantajları var. Örneğin çok büyük üniversitelere çok büyük avantajlarla gidebiliyorlar ve normal bir Anadolu Lisesi’nden gelen öğrenci ile bizim meslek okullarımızdan gelen, Organize Sanayi Bölgesi içinden yetişmişte üniversiteye gitmiş olan çocuklarımız üniversitedeki Mühendislik Fakültesi hocalarımızın bile göz bebeği oluyorlar. Çünkü o çocuklarımız liseden itibaren üretimin içinden geliyorlar. Ama çocuklarımız direk sahada iş bulmayı hedefliyorsa da bizim okullarımızda yüzde 90’a yakın işe yerleştirme var, liseden sonra mezuniyetinde ve kendi alanlarıyla alakalı. Aslında çocuklar için en doğru kariyer planlaması, eğer bilimle uğraşmak istemiyorlarsa tabii ki meslek okulları. Bir mühendis olmak istiyorlarsa tabii ki meslek okulları. O yüzden okullarımıza oldukça büyük bir teveccüh var” diye konuştu.

“LGS’de ilk yüzde 1’e giren öğrencilerin bu okulları tercih ediyor”
Bu okullara ilginin bir hayli arttığını belirten Artuk, LGS’de ilk yüzde 1’e giren öğrencilerin bu okulları tercih etmeye başladığını vurguladı. Artuk, “Bizim okullarımız üreterek öğretme metoduyla gidiyorlar. Evet çocuklarımız normal Anadolu Lisesi’ndeki gibi matematik, fizik, kimya, biyoloji dersini alırken aynı zamanda atölyelerinde de hem öğretmenlerinden hem usta öğreticilerinden, hem mühendislerinden üretimle alakalı bilgi sahibi oluyorlar. Bugün Aksaray’daki bir okulumuz çok güzel bir güneş pili yaparken, Cizre’deki bir okulumuz güneşle çalışan bir araç üretiyor. Bugün Muş’taki bir okulumuz 30 bin ton dezenfektan üretmişken Afyon’daki bir okulumuz titanyumdan uçak yedek parçası üretir pozisyona geliyor. Bunları çocuklarla birlikte okuldaki öğretmenlerimiz başarıyorlar. Bu çocuklarımız liseden mezun olduğunda, üniversiteye gittiklerinde de kariyerle alakalı aslında çok büyük bir problemleri ortadan kaldırmış oluyorlar. Bu sayede okullarımıza olan ilgi oldukça arttı. Bugün yüzde 1’lik, yüzde 2’lik dilime giren LGS’deki çocuklar okullarımızı tercih eder pozisyona geldi. Bizde bunlardan oldukça memnunuz ve inşallah Organize Sanayi Bölgesi Okulları Platformu olarak da meslek okullarına olan algıyı daha da üst noktalara getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Bu okuldan mezun olan öğrenciler ara eleman değil araman eleman oluyorlar2
OSB meslek okullarından mezun olan öğrencilerin ara eleman değil bir aranan eleman olduğunu sözlerine ekleyen, Artuk, şu ifadelere yer verdi:
“Çocuklarımız okullarımızda donanımlı eğitim alıyorlar. Haftada 14 saat ile 24 saate kadar mesleki eğitim alıyorlar. Onun dışında kendilerinin de efor sarf ederek, boş zanlarında atölyelerimizi kullandıklarını da düşünürsek öğrenciler liseden sonra okuldan mezun olduğunda aslında bir ara eleman değil aranan eleman oluyorlar ve gittikleri işletmelerde de göz bebeği gibi işverenler tarafından sahipleniliyorlar.”

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