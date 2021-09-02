Bir şehir sabırsızlıkla oranın açılmasını bekliyor Vali Çiçek: “Sayısız eserimiz ve Kybele Heykeli de inşallah bu müzede olacak”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye’nin en büyük 2. müzesi konumunda olan ve Afyonkarahisarlıların tamamlanmasını heyecanla beklediği Müze Kompleksi’nde sona yaklaşıldığını belirterek, “Sayısız eserimiz ve Kybele Heykeli de inşallah bu müzede olacak” dedi.

Vali Çiçek, kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan ve tamamlandığında Türkiye’nin en güzel müzelerinden olacak Yeni Müze Kompleksi alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, müze inşaatının hızla sürdüğünü belirterek, “Türkiye’nin en büyük 2. Müzesi olacak olan ve Afyonkarahisarlıların tamamlanmasını heyecanla beklediği Müze Kompleksi’nde çalışmalar planlandığı şekilde aralıksız devam ediyor. Çalışmalar söz verdiğimiz gibi hiç durmadan aralıksız devam ediyor. Fakat bizim isteğimiz çok daha hızlanması. Bu işin 2022'nin başlarında açmak çünkü heyecanla Kybele heykelimizi bekliyoruz. O kadar çok eserimiz var ki gösterecek, o kadar çok tarihi bir bölgede yaşıyoruz ki, bunların hepsini sergilemek için gün sayıyoruz. İnşallah şehrimizin heyecanla beklediği müzemize çok yakın bir zamanda kavuşacağız. Biz de Afyonkarahisar'da yaşayan hemşehrilerimizi gibi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Vali Çiçek’e incelemelerinde kent protokol üyeleri de eşlik etti.

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