Tatil köyünden kültür hizmeti İki kitabın tanıtım lansmanı Özgül Termal’de yapıldı

Eğitimci yazar Lokman Özkul’un Özgül Termal Tatil Köyü’nün kültür hizmeti olarak yayın dünyasına kazandırdığı ‘İyi ki Varsın Eren’ ve ‘Seyit Onbaşı’ kitaplarının lansmanı Afyonkarahisar Özgül Termal Tatil Köyü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Lansmana Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, Özgül Termal Tatil Köyü Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, iş adamı İbrahim Alimoğlu, basın mensupları ve davetliler katıldı. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik iki kitabın da çok anlamlı olduğunu ifade ederek yayın dünyasına hayırlı olmasını diledi. Özkul’u tebrik eden Keklik, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Özgül Termal Tatil Köyü Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu’da bu iki kitaba destek verdiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Pasta kesimi ve Muharrem ayı nedeniyle Özgül Termal Tatil Köyü tarafından ikram edilen aşure ve Özkul’un kitaplarını davetlilere imzalaması ile kitap lansmanı sona erdi.

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