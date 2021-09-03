Gümrük kaçağı konserve ve sakızla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı alkol, sigara, konserve ve sakız ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. AfyonkarahisarAnkara karayolu Susuz Kavaşağı’nda şüphe üzerine 06 MC 0183 plakalı aracı durduran ekipler araçta arama yaptı. Aramalarda tamamı gümrük kaçağı 34 karton sigara, 60 paket tütsü, 95 adet gıda maddesi konserve, 30 paket çay, 143 adet sakız, 1 şişe viski, 1 şişe rakı, 13 adet temizlik malzemesi, 5 paket domino taşı ele geçirildi. Operasyonun ardından yabancı uyruklu 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, araç sürücüsünü ilgili trafik kanunlarına uymadığı gerekçesi ile toplamda 8 bin 691 TL para cezası kesildi.

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