Vali Çiçek, Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Çavdar’ı arayarak tebrik etti

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Meryem Betül Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları para tekvando K4449 kg finalinde rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazanırken memleketi Afyonkarahisar’da sevinçle karşılandı. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, başarılı sporcuyu telefonla arayarak tebrik etti. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para tekvando kadınlar K44 49 kilogram finalinde mücadele eden Meryem Betül Çavdar, Peru'dan Espinoza Carranza ile karşılaştı. Rakibine 3421 yenilen Meryem Betül Çavdar, gümüş madalyanın sahibi oldu. Meryem Betül'ün bu madalyası Türkiye’nin Tokyo’daki 4. gümüş, toplamda 14. madalyası oldu.

Başarılı sporcu, para tekvandoda Türkiye’ye ilk gümüş madalyasını da kazandırırken Çavdar’ın memleketi Afyonkarahisar’da da bu başarısı sevinçle karşılandı. Vali Gökmen Çiçek Meryem Betül Çavdar’ı telefonla arayarak tebrik etti.

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