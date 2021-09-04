MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON yarışları antrenman turları ile başladı Yarışların antrenman turları bile nefesleri kesti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirecek olan ve 86 ülkede canlı, 186 ülkede ise banttan yayınlanacak olan MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON yarışları sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanlar ile start aldı. Yarışların antrenman turları bile nefesleri kesti.

48 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON yarışları antrenman turları ile başladı. Antrenmanlarda bile sporcular kıyasıya yarışırken, pilotlar motorların üstlerinde tüm hünerlerini sergiledi. Çok sayıda kişinin izlediği antrenman turlarında, pilotlar zorlu parkurda gerçekleştirdikleri akrobatik hareketlerle katılımcılardan tam not aldı. Yarışlar öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek olan WMX Sıralama, EMX Open 1. Yarış, WMX 1. Yarış, EMX Open 2. Yarış ve Ödül Töreni, WMX 2. Yarış ve Ödül Töreni programları ile devam edecek.

Öte yandan, yarışlar Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

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