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Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu

İHA

Sıcak havadan bunalan köpek çareyi bakın nasıl buldu

Afyonkarahisar’da serinlemek için süs havuzuna giren köpek görenleri gülümsetti.
Kent merkezi Anıtpak’ta ki süs havuzuna sıcak havadan bunalan bir köpek serinlemek için girdi. Sıcaklıkların 28 derece seviyelerinde olduğu kentte görenlerin şaşkın bakışları altında bir süre havuzda yüzen köpek daha sonra havuzdan çıkarak bölgeden uzaklaştı. Köpeğin havuzda yüzdüğünü görenler ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı.

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