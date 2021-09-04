TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 20212022 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını yerinde görmek adına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti. Yalçın, okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelerek hazırlık aşamalarını ve Covid 19 salgın sürecinde alınan tedbirleri yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca ziyarette okuluda çalışmaları devam eden çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları hakkında idarecilerden bilgi alan Yalçın, okul idareci ve öğretmenlerine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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