Kaza sonrası ikiye bölünen otomobilden yaralı çıktılar Otomobilin yarısı bir yere diğer yarısı ise farklı bir yere savruldu Köpeğe çarpmamak için direğe çarptı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan bir otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde bulunan iki kişi ağır yaralandı.



Kaza; AfyonkarahisarKonya karayolu Çay Meslek Yüksek Okulu kavşağından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bu gece yarısı Afyonkarahisar’dan Çay istikametine seyir halinde bulunan 32 ABN 221 Fiat Tofaş marka otomobil, Meslek Yüksek Okulu kavşağın geldiği sırada yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki direğe çarptı.



Otomobilin yarısı bir yere diğer yarısı ise farklı bir yere savruldu

Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir yarısı yolda kalırken diğer yarısı 5 metre uzağa savruldu. Kaza sonrası iki kişi ikiye bölünen araçtan şans eseri yaralı olarak kurtarılırken olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazaya ilişkin polis soruşturma başlattı.



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