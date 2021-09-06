Sandıklı’da ‘Kültür Merkezi’ inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘Kültür Merkezi’ inşaatı devam ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, ilçeye yapılan en büyük hizmetlerden birisi olan Kültür Merkezi inşaatını inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı.

İçerisinde cep sinemaları, çok amaçlı salon, eğitici çocuk oyun alanı, çocuk kütüphanesi (012 yaş), genç kütüphanesi, yetişkin kütüphanesi, eğitim sınıfları, kafeterya, kitap satış mağazası, bilim sanat atölyeleri kapalı sergi salonu, profesyonel tiyatroopera salonu ve daha fazlasının bulunacağı Kültür Merkezi’ni gezen heyet çalışanlara kolaylıkla diledi.

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