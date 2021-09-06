Afyonkarahisar’da yaklaşık 167 bin öğrenci ve 10 bin 600 öğretmen ders başı yaptı.

Kentte 20212022 eğitim ve öğretim yılı sabah çalan ilk ders zili ile başladı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, kentte ilk ve orta dereceli okullara 167 bin öğrencinin ders başı yaptığı kaydederken, bu yıl eğitimde ise 10 bin 600 öğretmenin görev alacağını ifade etti. Kentte yeni eğitim ve öğretim dönemi korona virüs (Covit19) tedbirler kapsamında başlarken, okulların girişlerine dezenfektan kabinleri de konuldu.

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