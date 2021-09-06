Afyonkarahisar’da hayırseverlerin desteği ile 4 derslik Anaokulu yapılacak

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde hayırsever bir ailenin desteği ile yapılacak 4 derslikli FidanAli Altıntaş Anaokulu için Vali Gökmen Çiçek ile hayırseverler arasında protokol imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, İl Millî Eğitim Müdürü Metin Yalçın, hayırseverler ve diğer ilgililer katıldı.

Hayırseverlerin desteğinin önemine değinen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün ilimiz için yine güzel bir yatırımın protokolünü imzalıyoruz. Emirdağ ilçemize hayırsever ailemiz Fidan ve Ali Altıntaş’ın desteğiyle eğitim yatırımı kazandırıyoruz. 4 derslikli anaokulumuz Yeni Kacerli Mahallesinde hizmet verecek. Okulumuzun toplam giderinin yüzde 80’lik kısmını hayırsever ailemiz, kalan yüzde 20’lik kısmı da bizler karşılayacağız. Çevre düzenlemesi işlerini de Emirdağ Belediyesi üstlenecek. Ben böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için ailemize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimize ve eğitim camiamıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Vali Çiçek’in konuşmasının ardından protokol için karşılıklı imzalar atıldı.

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