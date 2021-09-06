Kaymakam Lokman Düzgün göreve başladı

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Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı’na atanan Lokman Düzgün göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kararnameyle Şuhut’a atanan Lokman Düzgün yeni görevine başladı. Kaymakam Düzgün hafta sonu Kayabelen ve Balçıkhisar köylerinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak ilk mesaisini gerçekleştirdi. Konya’nın Akşehir ilçesi nüfusuna kayıtlı ve 1988 doğumlu olan Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün İlk ve Ortaöğrenimini Akşehir’de tamamladıktan sonra 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümünde Lisans eğitimine başladı. 20172019 tarihleri arasında Gaziantep Nurdağı Kaymakamı, 20192021tarihleri arasında Siirt Tillo Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Düzgün 20 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı’nın atama kararı ile Şuhut ilçesine atandı.

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