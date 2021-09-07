Ruhsatsız tabanca için durduruldu 42 litre bandrolsüz içkiyle yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da bir araç sürücüsünde tabanca olduğu ihbarı üzerine jandarma tarafından durdurulan araçtan toplam 42 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, AfyonkarahisarAntalya karayolu üzerinde otomobil sürücüsünde tabanca olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Aracı karayolu üzerinde durduran ekipler ardından arama yapıldı. Aramada, 4 çanta içerisinde kaçak olduğu değerlendirilen bandrolsüz doldurulmuş 6 adet 100 cl votka, 20 adet 70 cl votka, 17 adet 50 cl votka, 23 adet 35 cl votka, 12 adet 50 cl viski olmak üzere toplamda 42 litre alkollü içki ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.