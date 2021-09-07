Yalçın öğretmenlerin sorunlarını dinledi

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, ziyaret ettiği okullarda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Yalçın, Ataköy İlkokulu, Ataköy Ortaokulu, Kocatepe İlkokulu ve Kocatepe Ortaokulu'nu ziyaret ederek yeni eğitimöğretim yılı için yapılan çalışmalar hakkında okul müdürlerimizden bilgi aldı. Okullara yaptığı ziyaretler esnasında okul müdürlerinden Covid19 salgınına yönelik alınan tedbirler, öğrenci sayısı, okulun fiziksel durumu ve okul güvenliği hakkında bilgi alan Yalçın daha sonra sınıfları ziyaret etti. Okul ziyaretlerinde öğrencilerle bir süre sohbet ederek öğrencilerimizin heyecanına ortak olup öğrencilerimize Covid19 salgınına yönelik alınan tedbirlere hep birlikte riayet etmemiz gerektiğini söyledi. Daha sonra öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Yalçın, eğitimcilerin sorun ve taleplerini dinledi. Ziyaretler sırasında yaptığı açıklamalarında okullardaki eğitim faaliyetlerini yerinde görmek varsa sorun ya da ihtiyaçları tespit etmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi.

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