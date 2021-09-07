Vali Gökmen Çiçek, olimpiyat ikincisi Meryem Betül’ü ağırladı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları Tekvando Kadınlar finalinde gümüş madalya kazanarak Afyonkarahisarlıları gururlandıran milli sporcu Meryem Betül Çavdar, memleketine döner dönmez Vali Gökmen Çiçek’i ziyaret etti.

Milli sporcu Meryem Betül Çavdar’ı çiçekle karşılayan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ı ve Türkiye'ye yaşattığı gurur ve mutluluk için Çavdar'a teşekkür etti. Ardından valilik makamında Meryem Betül ile görüşen Vali Çiçek, Meryem’den Tokyo’daki madalya serüvenini dinledi. 2 Eylül 2021 tarihinden Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Tokyo 2020 Para Takwondo mücadelesinde çeyrek final mücadelesinde ilk maçına çıkan Meryem Betül Çavdar, Tayland’dan Khwasuda Phuangkitcha’yı 3413 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Rusya PK'den Anna Poddubskaia’yı 2211 mağlup eden finale adını yazdırdı. Milli sporcu Meryem Betül Çavdar altın madalya için çıktığı final maçında ise Peru’lu rakibi Leonor Espinoza Carranza’ya 3421 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Vali Çiçek, Meryem Betül’den sporu asla bırakmamasını, yılmadan yorulmadan çok çalışmasını ve madalyalarına yenilerini eklemeye devam etmesini diledi. Tüm sporculara her zaman en büyük destekçisi olacağını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, Meryem Betül’e, ailesine, antrenörüne emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.

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