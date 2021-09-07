Polis şüphelendikleri şahısların üstünde uyuşturucu ele geçirdi

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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üstünde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri ilçede uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. Şahısların üst aramalarını yapan ekipler, 0.14 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı.

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