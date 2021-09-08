(ÖZEL) Maltaş Anıt Abidesi, Frig Vadisi’nin göz bebeği olma yolunda Frig Vadisi’nin en nadide eseri Maltaş Anıt Abidesi tamamen gün yüzüne çıkarıldı Frigler’in en önemli tapınağı Maltaş, kurtarma kazısıyla ayağa kaldırıldı

3 bin yıllık geçmişi ile adından sıkça söz ettirmeye başlayan Frig Vadisi’nin en değerli eserlerinden biri olan ve geçmişi Milattan Önce 7. Yüzyıl'a tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi, gerçekleştirilen kurtarma kazası ile tekrar ayağa kaldırıldı. Abide, yapılacak çevre düzenleme çalışmasının ardından ziyarete açılmak için gün sayıyor.
Afyonkarahisar ile Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde kalan tarihi Frig Vadisi’nde Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girişimleri ile başlatılan projelerde her geçen gün bir eser gün yüzüne çıkarılıyor. Göynüş Vadisi olarak da bilinen bölgede üzerinde Frig yazıları ve motiflerinin bulunduğu Maltaş Anıt Abidesi de bu eserlerden biri. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.