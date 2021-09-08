Okulların açılması ile polis denetimlerini sıklaştırdı

Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından polis tarafından gençlerin büyük oranda gittikleri kent merkezindi playstation oyun salonları başta olmak üzere parklar ve bazı okul önlerinde denetim yapıldı.

Okulların açılması ile birlikte yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler Afyonkarahisar’da yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere diğer birimlerde destek verdi. Denetimler kapsamında Kadınana Caddesi ve Erenler Mahallesi'ndeki playstation oyun salonları başta olmak üzere birçok park ile bazı liselerin önünde denetimler yapıldı. Denetimlerde ekipler, parklarda oturan vatandaşları tek tek Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptı. Maskesi olmayan vatandaşları da uyaran polis ekipleri gün boyu denetimlerini sürdürdü.

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