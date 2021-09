Sandıklı Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarına destek verecek

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede ağaçlandırma çalışmaların her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan Us Başkan Çöl’ü ziyaret etti. Ziyarette kendilerini ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çöl, Başkan Arslan ve Us’a ayrı ayrı teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar dileyerek, ilçede yürütülecek ağaçlandırma çalışmalarına her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

