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Yangından kurtulmak için 4. kattan önce kızını sonra kendisini aşağı attı 4. katta mahsur kalan anne ve kızı için açılan battaniye yetersiz kaldı İtfaiye erinin de kaldığı binada çıkan yangına merdivensiz itfaiye aracı gönderildi

İHA

Yangından kurtulmak için 4. kattan önce kızını sonra kendisini aşağı attı 4. katta mahsur kalan anne ve kızı için açılan battaniye yetersiz kaldı İtfaiye erinin de kaldığı binada çıkan yangına merdivensiz itfaiye aracı gönderildi

Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında yaralanan kadının alevleri değil dumanı görüp girdiği şok sonrası kendisi için çevredekiler tarafından açılan battaniye 4. kattan atladığı ortaya çıktı. İtfaiye personelinin de oturduğu binada çıkan yangına merdivensiz itfaiye aracının sevk edilmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu.
Olay, kent merkezi Dörtyol Mahallesi’ndeki TOKİ konutları Gazetecileri Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 bloğun bulunduğu sitedeki B1 yedinci bloğun bodrum katındaki kiler bölümünde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında dumanlar kısa sürede binayı sarınca apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangına müdahale için gelen Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait küçük itfaiye aracında merdiven olmayınca bu defa itfaiyeciler çareyi merdiven boşluğundaki balkona merdiven dayamakta buldu. Ancak bu merdiven üst katlara yetişmeyince bunun üzerine bölgeye büyük araç istendi. Yangın söndürüldükten yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen büyük itfaiye aracının merdiveni ile vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait sepetli bir araçta tahliye çalışmasına katıldı. Yangından bina içerisinde kalanlar yaklaşık yarım saat balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi.

4. kattan aşağı önce kızını sonra kendisini bıraktı
Olayın ardından apartmanın bir anda dumanla kaplandığını gören ve 4. katta oturan Sultan Gümüş isimli kadın 2 yaşındaki kızı Asel Sultan Gümüş’ü çevredekiler tarafından aşağıya açılan battaniyenin üzerine attı. Ardından kendisi de aşağı atlayan kadın için açılan iki battaniyenin arasına düşen Sultan Gümüş yaralandı. Anne Gümüş’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gümüş ailesi ile birlikte dumandan etkilenen isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin kurtarma ekipleri tarafından binadan çıkarılıp sedye ile ambulansa bindirildiği anlarda ise herkes rahat bir nefes aldı.

“Yaralının kurtarılması herkese rahat bir nefes aldırdı”
Yangının çıktığı binada Mevlüt Cihandemir isimli bir itfaiye erinin de oturduğu ortaya çıktı. İtfaiye personelinin oturduğu binada çıkan yangına merdivensiz itfaiye aracının sevk edilmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu. Olayın ardından büyük paniğin yaşandığı anlarda yaralılardan birisinin kurtarma ekipleri tarafından oturduğu evden çıkarılıp sedyeye alınarak ambulans ile hastaneye götürülmesi ise herkese rahat bir nefes aldırdı. Olayın ardından polis ve itfaiye tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

“Yangın, apartman bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana geldi”
Site yöneticisi Ayhan Duymuş, yaşanan yangının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük panik yaşandığını ifade ederek, “Yangın, apartman bodrumunda bulunan elektrik panosunda meydana geldi. Site görevlisi beni telefon ile arayarak yangın çıktığını söyledi. Biz de hemen itfaiyeye bildirdik. Sonra ekipler gelerek hep birlikte yangını söndürüp, mahsur kalan bina sakinlerini kurtardık. Bir kişi panikle aşağı atlamış, şuan hastanede tedavisi sürüyor. Onun dışında dumandan etkilenen vatandaşlarımızın durumu iyi. El birliği ile maddi hasarları da gidereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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