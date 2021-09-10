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Devrilen kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Patates yüklü kamyon devrildi, kurtarma ekipleri zamana karşı yarış verdi

İHA

Devrilen kamyonun sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Patates yüklü kamyon devrildi, kurtarma ekipleri zamana karşı yarış verdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilen patates yüklü kamyonun kabininde sıkışan sürücüsü, kurtarma ekiplerinin uzun süreli uğraşı sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza, AfyonkarahisarŞuhut karayolu üzeri Belkaracaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Darçın (37) idaresindeki 17 YF 211 plakalı patates yüklü kamyon, yokuş aşağı indiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yolun sol tarafındaki yaklaşık 10 metrelik şarampolden aşağı düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı bir yarış vererek devrilen kamyonun sürücü kabininde sıkışan sürücü Darçın’ı çıkardı. Darçın ardından sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Darçın’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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