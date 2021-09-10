Şuhut'ta beklenen yağmur etkili oldu

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları sevindirdi.

Şuhut'ta sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığındı. Uzun zamandır kuraklık yaşanmasından dolayı başlayan yağış vatandaşları sevindirdi.

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