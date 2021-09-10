(ÖZEL) Yangında 4. kattan atılan çocuğa İHA ekibi ulaştı Annesinin kurtarmak için binadan aşağıya attığı minik Asel’i İHA ekibi beşiğinde mışıl mışıl uyurken görüntüledi Yangından annesi tarafından kurtarılmak için aşağı atılan 2 yaşındaki çocuğun babası konuştu Baba Mehmet Gümüş: “Allah kızımıza bize bağışladı”

Lübnanlı Bakan Aker ülkesinin eşi görülmemiş bir ekonomik krizle mücadele ettiğini söyledi

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında dumanı görüp girdiği şok sonrası annesinin 4. kattan atarak kurtardığı 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, minik Asel’in babası olayı İHA’ya “Allah kızımızı bize bağışladı” sözleri ile anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.