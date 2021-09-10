TCDD 7. Bölge Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verilecek

2021 Afet Eğitim Yılı Kapsamında Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından TCDD 7. Bölge Müdürlüğü personeline yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenlenecek.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afyonkarahisar İl Müdürü Mehmet Buldan ve AFAD Ekibi TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi ziyaret ederek Afet farkındalık eğitimleri konusunda bilgi verdi. Bölge Müdürü Adem Sivri ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Personelimizin bu eğitimleri almasını önemsiyoruz. Karşılıklı koordinasyon ve planlama kapsamında tüm personelimizin afet farkındalık eğitimlerini tamamlamalarını önemsiyor ve destekliyoruz” dedi.
Öte yandan Müdür Sivri, TCDD faaliyet ve projeleri hakkında bilgi verdi. İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan da TCDD 7. Bölge Müdürü Sivri’ye AFAD koordinasyon ve iş birliği konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, kendisine afet acil durum çantası hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.