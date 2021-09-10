Sandıklı Belediyesi burs başvurularını kabul etmeye başladı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi’nin iştiraki olan SANJET A.Ş tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan burs başvurularının başladığı belirtildi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, tarafından öğrencilere destek olmak amacıyla her yıl düzenli olarak başlatılan burs başvurularının başladığı kaydedildi. SANJET A.Ş tarafından 2021/2022 eğitim ve öğretim yılında verilecek olan burslar için, internet üzerinden https://sanjet.com.tr/burs internet adresinden gerekli işlemlerin yapılacağı, öğrencilerin 1030 Eylül tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Çöl, “Öğrenci kardeşlerimize Sandıklı Belediyesi olarak destek olmak, onların eğitim ve öğretim hayatında yaşadıkları maddi zorlukları bir nebze hafifleterek kendilerinin yanlarında olduğumuzu hissettirmek için her yıl düzenli olarak verdiğimizi Bursları bu yılda kapsamını genişleterek verme kararı aldık. Bu bağlamda bütün öğrenci kardeşlerimize zorlu Pandemi şartlarını bir daha yaşamadıkları, güzel ve istediklerinin olacağı bir eğitimöğretim hayatı temenni ediyorum” dedi.

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