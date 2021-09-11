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Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı Hırsızlık için girdiği evi soyamadan kaçtı

İHA

Hırsızlık için girdiği evde yakalanınca bıçak gösterip kaçtı Hırsızlık için girdiği evi soyamadan kaçtı

Afyonkarahisar’da bir eve giren hırsızlık şüphelisi ev sahiplerinin eve girmeye çalıştığını görünce bıçak göstererek kaçtı. Polis tarafından kimliği tespit edilen ve yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 370 sokakta bulunan evde meydana geldi. Adreste ikamet sahipleri eve geldiklerinde ikamet kapısının içeriden kilitli olduğunu fark ederek kapıyı açmaya çalıştığı sırada evin içerisinden bir şahsın kapının açılmasını engellemek amacı ile iteklediğini fark etiler. Ev sahiplerinin kapıyı zorlayarak açtığı esnada ikametinin içerisinden çıkan şahıs elindeki bıçağı ev sahiplerine göstererek kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın M.T. (31), isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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