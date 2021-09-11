Vali Çiçek, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, sokağa inerek vatandaş ve esnafın kendisinden, valilikten olan talep ve şikayetlerini dinledi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret eden Vali Çiçek, programları kapsamında sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatır soruyor. Bu kapsamda Kadınana Caddesi üzerinde faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret eden Vali Çiçek, çeşitli iş kollarında hizmet veren esnaflarla sohbet ederek, işlerinin nasıl olduğunu sordu. Tüm esnafı tek tek dolaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Çiçek, hayırlı, bereketli kazançlar diledi. Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen talepleri, iyi dilekleri dinleyen Vali Çiçek, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, yaptığı projeleri ve Afyonkarahisar’a kazandırdığı hizmetleri için teşekkür ettiği Vali Çiçek, vatandaşlara şükranlarını sunarak, sağlıklı güzel günler diledi.

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