Afyonkarahisar’da yaşanan su krizi 13 saatin ardından sona erdi Belediye sular kesildikten 2 saat sonra sosyal medyadan açıklama yaptı

Afyonkarahisar’da yaklaşık 13 saat başlayan su krizi bazı bölgelere su verilmesiyle sona erdi. Aniden yaşanan su kesintisine tepkisiz kalamayan vatandaşlar ise sosyal medyadan olaya farklı bir o kadar da ilginç tepkilerini dile getirdikleri yorumlar yaptı.

Kentte sabah erken saatlerde bir çok mahallede ani su kesintisi yaşandı. Bunun üzerine Afyonkarahisar Belediyesi’nden birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapılarak, “Arıza nedeniyle bugün saat 13.00’a kadar Cumhuriyet, Marulcu, Dumlupınar, Dervişpaşa, Karaman, Mecidiye, Yarenler, Yunus Emre, Hasan Karaağaç, Kayadibi, Kasımpaşa, Hattatkarahisar, Karşıyaka Mahalleleri ile ve Organize Sanayi Bölgesi’ne su verilemeyecektir. Halkımıza duyurulur” açıklaması yapıldı. Vatandaşlar saatler sonra belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara ilginç yorumlar yaptı. Yapılan yorumlarda en dikkat çekici olanlardan birisi ise İl Genel Meclis Üyelerinden Alper Yağcı’nın yorumu oldu. Yağcı yorumunda, “Bence sadece şehrin muhtelif yerlerine kafe ve fırın açın, o işi tutturdunuz ve güzel yapıyorsunuz. Su işleri asıl işiniz değil” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların açıklamanın altına yaptıkları yorumlar ise hem düşündürdü, hem de güldürdü.

Öte yandan, kentte yaklaşık 13 saat süren su kesintisi 21.20’de bazı mahallere su verilmeye başlaması ile kısmi olarak sona erdi.

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