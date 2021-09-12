7.Frig Ultra Maratonu 18 Eylül Cumartesi günü başlıyor

Afyonkarahisar her yıl olduğu gibi bu yıl da 1819 Eylül tarihlerinde Frig Ultra Maratonu katılımcılarına ev sahipliği yapacak. 7.Frig Ultra Maratonu 18 Eylül Cumartesi günü 850 kişinin katılımı ile başlayacak ve iki gün sürecek.

6K Aşk Vadisi Koşusu, 12K Gizemli Frigya Koşusu, 22K Göynüş Kral Yolu Koşusu ve 54K Frig Ultra olmak üzere dört farklı parkurdan oluşan Frig Ultra Maratonunda, günümüz yarış şartları sebebiyle sınırlı kontenjanla, 18 Eylül Cumartesi günü 850 sporsever 19 Eylül Pazar günü ise 150 sporsever start alacak. 19 Eylül Pazar günü Frig Ultra Maratonu’na ek olarak düzenlediğimiz Afyonkarahisar Kale yarışında 150 koşucu kentin tarihi evleri arasında koştuktan sonra Afyon Kalesi’ne tırmanacak.

Frig Ultra Maratonu çocukları ve gençleri spora teşvik ederek farkındalık oluşturarak, uluslararası düzeyde ise şehrin tanıtımını koşu turizmiyle sağlanması hedefleniyor.

Gizemli Frigya’yı koşarak keşfet sloganıyla yola çıkan Frig Ultra Maratonu’nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Afyon Valiliği ve bazı firmaların destekleriyle yapılacağı belirtildi.

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