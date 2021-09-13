Şuhut'ta motosiklet çaldı, Uşak'ta yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet çalan şahıs polisin başarılı takibi sonrası Uşak’ta yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Şuhut Küçük Sanayi Sitesi civarında Ali Tosun isimli şahsa ait motosiklet çalınması üzerine polis tarafından inceleme başlatıldı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemelerde olayı Halil I., isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Şahsı takibe alan ekipler şüpheliyi Uşak’ta yakaladı. Şuhut’a getirilen Halil I., ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şahsı adliye çıkışında basın mensuplarının ‘hırsızlığı siz mi gerçekleştirdiniz?’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

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