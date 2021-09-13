Kaymakam Bilici: “Gelişmiş ülkelerin başarılarındaki en önemli unsurlardan biri güçlü eğitim”

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, gelişmiş ülkelerin başarılarındaki en önemli unsurlardan birinin güçlü eğitim sistemi olduğunu kaydetti.

Kaymakam Bilici, 20212022 eğitim öğretim yılının ilk ziyaretini, Emirdağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serdar Beyli ve Takir Teke, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Yunus Tosun ile birlikte Adayazı İlköğretim Okulun’ a gerçekleştirdi. Okul idaresi tarafından karşılandıktan sonra, Beyli ve Okul Müdürü Nihat Çildir’ den okul ile bilgileri aldıktan sonra okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Bilici, daha sonra sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Bilici, gelişmiş ülkelerin başarılarındaki en önemli unsurlardan birinin de güçlü eğitim sistemleri olduğunu belirterek “Gelecek hedeflerimize bizleri taşıyacak olan, geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye’sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu bağlamda öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Bu vesileyle öğretmenlerimize yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum.” dedi.

Daha sonra öğrencilerle birlikte, okul bahçesine fidan diken Kaymakam Bilici, çevreye ve doğaya duyarlı bir geleceğin inşası için çocuklara erken yaşlarda ağaç sevgisinin aşılanmasının gerektiğini vurguladı.

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