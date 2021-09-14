(ÖZEL) Maltaş Anıt Abidesi’nin gizemi içindeki ‘niş’te saklı Bu eseri görenler 3 bin yıllık medeniyetin izlerinin derinliklerini hissedecek Frigler’in eşine az rastlanacak ve en gizemli eserlerinden birisi Maltaş Anıt Abidesi Kaymakam Koyuncu: “Eserin gizemini sağlayan ‘niş’in içine girilip, görülmesini istiyoruz”

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Afyonkarahisar İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde başlatılan kurtarma kazası ile gün yüzüne çıkarılan ve geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen Maltaş Anıt Abidesi’nin Frigler’in dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olduğunu kaydetti.

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