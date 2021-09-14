Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Afyonkarahisar’da 4 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda Afyonkarahisar’da 3’ü eski öğretmen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda kentte FETÖ’nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar’da da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda A.E., A.İ. ve C.Ö., isimli eski ihraç öğretmenler ile bir başka davadan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilen A.E. gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin evlerine yapılan baskınlarda gözaltına alındığı belirtilirken, yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.