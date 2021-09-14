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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 'Yılın Ahi’si kaftanını giydi

İHA

Afyonkarahisar’da 'Yılın Ahi’si kaftanını giydi

Afyonkarahisar’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törende, “Yılın Ahi”si seçilen Mahmut Emin Birliktir kaftanını giydi.
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Oditoryum Salonu’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, ahiliğin önemine değinerek şöyle konuştu:
“Ahilik birçok yabancı üniversitelerde İngiltere, Amerika, Avrupa’da araştırma konusu tez konusu olmuş ve birçok kuruluşun kurulurken anayasası gibi olmuş kurumumuzdur. Öyle ki tüketici hakları, kooperatifleşme, sivil hakları gibi birçok şeyi içerisine barındırmıştır. Ben ahiliği medeniyetimizin en önemli ayırt edici özelliğinden birisi olarak görüyorum.”
Vali Çiçek, katılımcılardan Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle kurulan ve gelirinden elde edilen karla da öğrencilere katkı sağlanan albikere.com’a da destek istedi.
Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek’e Ahilik Kaftanı takdimi yapıldı. Ardından Vali Çiçek Yılın Ahi’si seçilen Mahmut Emin Birliktir’e kaftanı ve plaketini verdi. Yılın esnaflıktan sanayiciliğe yükselen iş insanı Adnan Demirel de plaketini ve kaftanını giydi. Program daha sonra odaların kendi üyelerinden seçtikleri yılın ahilerine plaket takdimi etmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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