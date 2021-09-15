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Uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 26 azaldı 2017’de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken bu rakam geçen yıl 314’e geriledi Yılın ilk 8 ayında 72 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti

İHA

Uyuşturucuya bağlı ölümler yüzde 26 azaldı 2017’de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken bu rakam geçen yıl 314’e geriledi Yılın ilk 8 ayında 72 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı önceki yıllara göre azalarak geçen yıl ise 314’e geriledi. Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümlerde bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık azalışla 72 oldu.
Afyonkarahisar Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yurt genelinde elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaştı. Valilik, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar, hayata geçirilen uygulamalar ile ailelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları sonuç vermeye başladığını kaydetti.
Paylaşılan adli tıp verilerine göre, 2017’de uyuşturucu kaynaklı 941 kişi hayatını kaybederken bu konuda atılan adımlarla hayatını kaybedenlerin sayısı 2018’den itibaren düşüşe geçti. Uyuşturucuya bağlı ölenlerin sayısı 2018’de 657 olurken bu sayı 2019’da 342’ye, geçen yıl ise 314’e geriledi.
Verilere göre, uyuşturucuya bağlı ölümlerdeki düşüş, bu yıl da devam etti. Madde kullanımına bağlı ölüm sayısı, bu yılın 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26’lık azalışla 72 oldu.
Uyuşturucuya bağlı ölümlerde geçen yıl 8 aylık dönemde, 97 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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