Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu ALES mesaisi yapacak

Afyonkarahisar Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hafta sonu yapılacak ALES/2 sınavı için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 07.0010.00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.

Konu ile ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 19 Eylül Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021ALES/2) yapılacağı kaydedildi. Açıklamada sınava girecek adayların sıkıntı yaşamamaları için hafta sonu mesaisinin yapılacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adayların, Nüfus Müdürlüklerine başvurarak ‘Sınav Giriş Belgesi’ ile bir adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli fotoğraflı, imzalı mühürlü/barkodlukarekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenebilecek. MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için 19 Eylül Pazar günü 07.0010.00 saatleri arasında Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.”

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