Yurdunuseven’den yerel esnafa sahip çıkılması çağrısı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, yerel esnaftan alış veriş yapılması konusunda çağrıda bulunarak, “Küçük esnaftan alışveriş yapalım. Yerel esnaftan alışveriş yapalım, bakkalımızı, marketimizi, manavımızı destekleyelim” dedi.

Yurdunuseven partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu. Yurdunuseven, yerel esnaftan alış veriş yapılması konusunda çağrıda bulundu. Büyük marketlerin her türlü eşyayı satmasına karşı olduğunu kaydeden Yurdunuseven şöyle devam etti:

“Küçük esnaftan alışveriş yapalım. Yerel esnaftan alışveriş yapalım, bakkalımızı marketimiz manavımızı destekleyelim. Ben dün de belirttim, bugün de özellikle üstüne basa basa belirtmek istiyorum; Büyük marketlerin her türlü malı, beyaz eşyasından konfeksiyona kadar kırtasiyesinden diğer ürünlerin satışına kadar satış yapması taraftarı değilim. Çünkü her sektörün kendine göre bir esnaf kitlesi var ve bu esnaf kitlesi maalesef bu marketler tarafından boğulmaktadır. Büyük marketlerin ucuz sattığına dair bir algı var ancak bu algının tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Marketlerimiz bunlardan daha uyguna ürün veriyor.”

