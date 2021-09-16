AB fubinaka isimli uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis durdurduğu bir araçta yaptığı aramada 20 kilogramlık bonzai üretebilecek 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirirken, olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yol kontrolü yapan ekipler durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramalarda polis 122,56 gram AB fubinaka isimli madde ele geçirdi. Ele geçirilen madde ile 20 kilogram bonzai üretilebileceği kaydedildi. Operasyonun ardından Ahmet T. (48) ve Gökhan A. (40) isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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