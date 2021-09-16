Şuhut'ta İlköğretim Haftası kutlaması

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törene, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Muhtarlar Derneği Başkanı Fevzi Akar, Şuhut İlçe Spor Müdürü Ahmet Başkurt ve okul müdürleri katıldı. Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan program aygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

İlköğretim Haftası kutlama programının Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu'nda devam etti.

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