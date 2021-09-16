Çalıntı otomobille AVM’ye gezmeye giden şahısları polis yakaladı

Afyonkarahisar’da çalıntı otomobille alışveriş merkezine gezmeye giden ve çok sayıda suçtan sabıkaları olan 3 şahıs motosikletli polis timinin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Olay, kent merkezi Döryol Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıntı olduğu belirlenen 03 HK 133 plakalı aracın alışveriş merkezine girdiğini güvenlik kameralarından tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri harekete geçti. Aracı AVM’de kısa bir süre arayan ekipler ardından otomobili durdurdu. İçerisinde 18 ayrı suç kaydı olan H.E., ile çeşitli suçlardan sabıkaları olan G.Y. ve A.B.Ö., isimli şahısların olduğunu belirleyen ekipler ardından şüphelileri gözaltına aldı. Ayrıca araçta arama yapan ekipler 2.3 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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