İki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir çocuk 4 kişi yaralanırken, kazada çarpışmanın etkisi savrulan otomobillerden birisi ise şarampole girerek durabildi.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali K. (30), idaresindeki 10 LP 186 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önünde seyreden Abdullah K. (19), 43 RA 461 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan ve şarampole girerek durabilen Abdullah K.’nın, kullandığı araçta sürücü ile birlikte Emine Ç., (59) Adile P. (33) ve M.K.K. (3) isimli çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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