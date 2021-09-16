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Sandıklı’da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

İHA

Sandıklı’da mezarlıklarda bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından bulunan şehir mezarlığında bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı.
Mezarlıklar müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yapılan peyzaj çalışmalarının kış ayları gelmeden biteceği bunun yanı sıra yapılan pafta ve sıra çalışmaları ile mezarların bulunabilirliğini kolaylaştırıldığı ifade edilerek, yapılan çalışmanın internet üzerinden de destekleneceğini belirtildi.

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