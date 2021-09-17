Afyonkarahisar’da ‘Çevre Müfettişi - Doğa Etkinliği’ gerçekleştirilecek

Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çocuklarda çevre bilincinin arttırılması amacı ile ‘Çevre MüfettişiDoğa Etkinliği’ gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin gafta sonu AKaraçay’da yapılacağını kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızın faaliyet alanlarından olan çevre konusunda çocuklarımıza çevre sevgisini kazandırmak ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetini topluma yaymak amacıyla Bakanımız Murat Kurum’un başlattığı Çevre Müfettişi hareketi 516 yaş arası çocuklarımızı kapsamaktadır. Bu kapsamda bakanlığımızca 19 Eylül 2021 Pazar Günü saat 12.00’de Akarçay'da ‘Çevre Müfettişi doğa etkinliği’ planlanmıştır. Çevre Müfettişi Doğada Buluşuyor etkinliği ile çevre bilinciyle ilgili farkındalık oluşturulmuş olacak ve geri dönüşüm ile sıfır atık konularına dikkat çekilecektir. Etkinliğe katılan çocuklara, çevre müfettişi, sıfır atık ve doğa hakkında bilgiler verilecektir. Birbirinden keyifli ve öğretici aktivitelerin olacağı etkinliğimize tüm çevre müfettişlerimizi bekliyoruz.”

Öte yandan, açıklamada katılımın ücretsiz olacağı da belirtildi.

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