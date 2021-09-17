Kadınların ekimini yaptığı ekinezya da hasat başladı

En güzel resimli cuma mesajları kısa ve öz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar Çay Kadın Kültür Evleri bünyesinde ekimi yapılan ekinazyanın hasadına başlandı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in girimleri ile kentin bir çok ilçesine kurulan Kadın Kültür Evleri’nde faaliyetler aralıksız devam ediyor. Çay Kadın Kültür Evi’nde ise tıbbi ve ıtri bitkiler alanında faaliyete başlanıldı. Bu kapsamda ilçede kadınlar tarafından ekinezya ekimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda ekilen ürünün ise hasadına başlanıldı. Hasadı yapılan ekinezyanın Kadın Kültür Evleri Kooperatifi ile satılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.