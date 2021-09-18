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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4’ü tutuklandı

İHA

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişiden 4’ü tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis gerçekleştirdiği operasyonda eroin başta olmak üzere değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirirken, operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri koordinesinde yapıldı. İlçede önceden belirlenen 4 farklı adrese sabah erken saatlerde baskın düzenleyen ekipler uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 6 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise 15.98 gram eroin, 39 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 0.82 gram esrar, 0.22 gram metamfetamin, 0.75 gram Hint keneviri tohumu, 0.24 gram bonzai ve uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 kişiden 4’ü ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi.

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