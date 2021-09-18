Başkan Çöl’den Gaziler Günü mesajı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yayınladığı mesaj ile 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

Başkan Çöl yayınladığı mesajında gazilerin vatanın bölünmez bütünlüğü yolunda gösterdikleri fedakarlıkların nesiller boyu unutulmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Yüzlerce yıldan beri vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz, ülkemizin bugünlere ulaşmasının en büyük mimarıdır. Ecdadımızın, her karış toprağını kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği bu aziz vatan, bugün de aynı mücadele ruhu ile dimdik ayaktadır. Bu vatanın kazanılması, müdafaası ve ay yıldızlı bayrağımızın dört bir yanda dalgalanmasında en önemli rol, şüphesiz şehit ve gazilerimiz olmuştur. Yürekleri vatan ve bayrak sevgisi ile dolup taşan gazi ve şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmayı kendimiz için bir görev kabul ediyoruz. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanı verilişinin yıldönümü ile Gaziler Günü’nü kutluyor, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, yaşayan gazilerimize en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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