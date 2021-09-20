Afyonkarahisar Nerimanİbrahim Küçükkurt Ortaokulu öğrencileri, Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması kapsamında detay raporunu başarıyla tamamlayarak 2126 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek yarışmada finalist olarak katılmaya hak kazandı.

Öğrencileri uluslararası boyutta gerçekleşen bu yarışmada Afyonkarahisar'ı temsil etme görevini üstlenerek büyük bir başarı elde ettiler. Yarışma öncesi projelerini İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'a sundular. ‘Hayata Yol Ver Projesi’ kapsamında özellikle uluslararası ve şehirlerarası yollarda karşımıza çıkan yabani hayvanların trafik işleyişine etkilerini ve trafiğin yaban hayatına olumsuz etkilerini ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sensörler, motor sürücüleri ve bluetooth araçları aracılığıyla yabani hayvanların yol/otoyolda güvenli geçişlerinin sağlanacak ve sürücüler erken uyarı sistemi ile uyarılarak hem kendi güvenlikleri korunacak hem de doğal hayatın akışı bozulmamış olacak. Böylelikle projeyle birlikte doğaya ve insana daha güvenli bir ortam sunulabilecek.

Ziyarette konuşan Yalçın, “İlimizi Teknofest 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Finali’nde temsil edecek, bu çalışmaya emek sarf eden okul müdürümüz İbrahim Diyar'a takım danışmanı bilişim teknolojileri öğretmeni Aktin Kılıç'a ve öğrencilerimiz Nisan Pazarkaya ve Ergün Eren Güven'e teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

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