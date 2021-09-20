Sinanpaşa’da salgın ve aşılama süreci değerlendirildi

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Afyonkarahisar Sinanpaşa Devlet Hastanesi’nde salgın süreci ve aşılama süreci çalışmalarının değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz, Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Murat Koyuncu'nun da eşlik ettiği ziyarette, hastanenin çalışmaları incelenip idarecilerden bilgi alındı. Toplantıda özellikle salgın süreci ve aşılama süreci çalışmaları değerlendirilip yaşanan sorunlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu."

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